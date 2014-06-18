НБУ відновив розрахунки на Донбасі за допомогою резервного майданчика в Києві

Національний банк України відновив здійснення розрахунків на Донбасі за допомогою створеного за один день резервного майданчика в Києві.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова НБУ Степан Кубів.

«За ніч нам вдалося створити резервний майданчик, який би продовжив розрахунки, виплати соціальних пенсій, стипендій, розрахунки клієнтів, і найголовніше - поповнення нашого бюджету», - заявив Кубів.

За його словами, упродовж одного дня до Києва, відповідно до ухваленого напередодні спільного рішення НБУ, Кабінету міністрів і президента, було перенесено регіональне відділення Розрахункової палати, 11 банків-юридичних осіб, 10 балансових філій, 1576 відділень фінустанов.

Голова Нацбанку повідомив також, що у зв'язку з діями російських терористів останнім часом дуже складно було проводити банківські розрахунки.

«Останній випадок, який стався позавчора, - це захоплення обласного територіального управління НБУ в Донецьку, куди вторглися люди з автоматами, де всіх працівників поклали на підлогу, забрали всі засоби зв'язку і під дулом автомата змушували писати заяви про звільнення», - нагадав він.

Кубів відзначив, що йдеться про величезний обсяг фінансових ресурсів, які в Донецькій і Луганській областях становлять більш як 100 млрд грн активів, включаючи депозитну базу і зобов'язання на поточних рахунках у сумі понад 76 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 50 озброєних бойовиків увірвалися в будівлю Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області, заявивши про підпорядкування держфінустанови терористам.

Аналогічні дії було здійснено в Головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Донецькій області і в Управлінні Національного банку України в Донецькій області.

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У зв'язку з цими подіями Національний банк України в Донецькій області тимчасово відключив платіжну систему і припинив розрахунки в регіоні.

Пізніше мер Донецька Олександр Лук‘янченко повідомив про звільнення будівель.

У травні робота фінансової системи Донбасу вже припинялася на добу в цілому, проте в Слов'янську і Краматорську робота фіскальних органів не поновлювалася, пенсії і соцвиплати не здійснюються.

За підрахунками уряду, в червні через дії бойовиків державний бюджет країни може недоотримати 1 млрд грн.