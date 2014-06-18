Гонтарева залишила посаду голови наглядової ради банку «Авангард»

Банк "Авангард" 17 червня припинив повноваження голови наглядової ради Валерії Гонтаревої, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Гонтарева обіймала зазначену посаду з вересня 2013 року і звільнилася за власним бажанням.

За неофіційними даними, кандидатура Гонтаревої розглядається в якості нового голови Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року група «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU), головою ради директорів якої є Валерія Гонтарева, завершила операцію з придбання банку «Авангард», отримавши погодження Національного банку України. Банк «Авангард» був зареєстрований і отримав банківську ліцензію НБУ 12 липня 2013 року.

