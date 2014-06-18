У «Старокиївський банк» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17 червня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію у "Старокиївський банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено у банк терміном на три місяці до 18 вересня 2014 року. Фонд призначив тимчасовим адміністратором банку Любов Пантіно.

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Нагадаємо, Фонд гарантування 30 травня ввів тимчасову адміністрацію в «АвтоКразБанк», 29 травня - в «Західінкомбанк», 26 травня - у «Південкомбанк», 22 травня - у «Промекономбанк», 24 квітня - в «Інтербанк», 14 березня - у банки «Форум» і «Меркурій», 3 березня - у «Брокбізнесбанк» і «Реал банк», 17 січня - в банк «Даніель».

Таким чином, "Старокиївський банк" став одинадцятим банком, в якому з початку поточного року введено тимчасову адміністрацію.

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За інформацією фонду, у період тимчасової адміністрації вкладники банку можуть отримати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Водночас, у фонді підкреслили, що подача заяв на виплату коштів до початку і в період роботи тимчасової адміністрації законодавством не передбачена, виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду гарантування.

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Довідка УНІАН. «Старокиївський банк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. На 1 квітня 2014 року його акціонерами були компанії "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) і "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).