Порошенко пропонує замінити Кубіва на Гонтарєву
12:17, 18 червня 2014Фінанси
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Проект відповідної постанови зареєстрований у Раді.
Порошенко пропонує звільнити Кубіва / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді звільнити Степана Кубіва з посади голови Національного банку.
Проект відповідної постанови № 4112а зареєстрований у Верховній Раді.
Крім того, Порошенко пропонує призначити на посаду голови НБУ інвестбанкіра Гонтарєву. Час розгляду проекту парламентом поки що невідомий.
Довідка УНІАН. Валерія Гонтарева є засновником групи «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) і головою ради директорів компанії. Працює у фінансовій сфері більше двадцяти років.
Голова НБУ призначається Верховною Радою України за поданням президента.
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