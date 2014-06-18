Порошенко пропонує замінити Кубіва на Гонтарєву

Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді звільнити Степана Кубіва з посади голови Національного банку.

Проект відповідної постанови № 4112а зареєстрований у Верховній Раді.

Крім того, Порошенко пропонує призначити на посаду голови НБУ інвестбанкіра Гонтарєву. Час розгляду проекту парламентом поки що невідомий.

Довідка УНІАН. Валерія Гонтарева є засновником групи «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) і головою ради директорів компанії. Працює у фінансовій сфері більше двадцяти років.

Голова НБУ призначається Верховною Радою України за поданням президента.

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