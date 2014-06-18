США виділять Україні $10 млн на боротьбу з корупцією

Керівник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) доктор Раджив Шах повідомив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі 10 млн доларів, яка в основному призначена для підтримки заходів у сфері боротьби з корупцією.

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Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні, про це Шах сказав під час свого виступу перед студентами, викладачами, активістами громадянського суспільства та представниками влади у Київському національному економічному університеті.

«По всьому світу ми бачимо, як корупція придушує мрії людей та обмежує їхні можливості», - зауважив керівник USAID.

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«Шляхом тісної співпраці з нашими партнерами, спрямованої на підвищення прозорості, ми зможемо допомогти Україні розкрити її потенціал для економічного зростання на широкій суспільній базі, користь від якого отримають багато майбутніх поколінь», - додав Шах.

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У повідомленні нагадується, що під час візиту до України Шах відвідає Київ та Одесу, де зустрінеться з українськими високопосадовцями, зокрема з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Керівник USAID обговорюватиме з українськими посадовцями питання залучення інвестицій та підтримку заходів у сфері боротьби з корупцією.

За останні 20 років USAID інвестувало в Україну майже 2 млрд доларів для зміцнення та стабілізації економіки, розвитку демократичних структур, утвердження громадянського суспільства та покращення у сфері охорони здоров’я.

