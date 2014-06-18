Долар на міжбанку знову піднявся до 12 гривень

У середу, 18 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9500/12,0000 грн/дол. проти 11,9000/11,9600 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на час закриття торгів знизилися до 16,2045/16,2765 грн/євро проти 16,1285/16,2140 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3540/1,3570.

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Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів знизилися до 0,3459/0,3477 грн/рубль проти 0,3428/0,3449 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,5495 (-0,2455).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9200/11,9700 грн/дол., щодо євро – на рівні 16,1700/16,2415 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3424/0,3451 грн/рубль.