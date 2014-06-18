Голова Нацбанку Кубів написав заяву про відставку

Голова Національного банку України Степан Кубів 18 червня написав заяву про відставку.

«Прошу задовольнити прохання про відставку з посади голови Національного банку України у зв'язку з наміром продовжити публічну політичну діяльність для повного і безкомпромісного впровадження у життя цінностей Майдану та сподівань українського народу - розбудови вільної та успішної Української держави», - сказано у копії заяви глави НБУ на його сторінці у Фейсбуку.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення з посади голови НБУ Степана Кубіва, призначеного головою Нацбанку 24 лютого.

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Порошенко також запропонував Верховній Раді призначити на посаду голови Національного банку відомого інвестбанкіра Валерію Гонтареву.