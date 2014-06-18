ГПУ розслідує факт виведення Арбузовим коштів до офшорів

Генеральна прокуратура України заблокувала в українських банках активи та відкрила кримінальне провадження відносно колишнього голови НБУ, екс-першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова за фактом виведення ним в офшорні зони бюджетних коштів з подальшим поверненням в Україну як начебто іноземні інвестиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник в.о. генерального прокурора України Олексій Баганець.

За його словами, не всі колишні можновладці, відносно яких сьогодні ведуться кримінальні провадження, виводили з України бюджетні кошти на рахунки іноземних банків, є й такі, які акумулювали ці кошти в Україні.

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“13 червня Головне слідче управління зареєструвало кримінальне провадження відносно колишнього голови Національного банку, колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і заблокувало рахунки, де знаходяться ці папери в банках України”, - сказав Баганець.

“Тільки вдумайтесь, - продовжив він, - ці гроші, які були вкрадені в Україні, виведені за кордон на рахунки офшорних компаній, які належать до його сфери впливу, потім заведені в Україну в якості іноземних інвестицій. На них купили облігацій державного займу під 9% дисконту. Тільки в доларовому еквіваленті арештовано облігації державного займу на суму 1 млрд 800 млн доларів США і на 1 млрд 200 млн грн”.