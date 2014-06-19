Австралія розширила список санкцій проти Росії, ввела до нього лідерів невизнаних ДНР і ЛНР

Австралія ввела санкції ще проти 50 росіян та 11 компаній через ситуацію в Україні.

Читайте такожАвстралія розширила санкції проти Росії Про це повідомляє прес-служба МЗС Австралії, передає «Газета.Ru».

Санкції введено стосовно радника президента РФ Сергія Глазьєва, глави Совфеда Валентини Матвієнко, сенатора Андрія Клішас, спікера Держдуми Сергія Наришкіна, депутатів Олени Мізуліной та Олексія Пушкова, віце-прем'єрів Дмитра Рогозіна і Дмитра Козака, помічників президента РФ Владислава Суркова, Володимира Кожина та Андрія Фурсенко, голови адміністрації президента РФ Сергія Іванова, перших заступників голови адміністрації Кремля В'ячеслава Володіна та Олексія Громова, в.о. глави Криму Сергія Аксьонова, бізнесменів Юрія Ковальчука, Аркадія, Бориса Ротенбергов, Геннадія Тимченко, глави РЖД Володимира Якуніна, а також ряду лідерів невизнаних ДНР і ЛНР.

У цей список також потрапили Банк Росія, ІнвестКапіталБанк, СМП-банк, ТОВ "Стройгазмонтаж", ТОВ "Авіа Груп Норд", Стройтрансгаз груп, Волга-Груп, Чорноморнафтогаз, а також інші компанії та обличчя.

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