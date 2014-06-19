ФРС США скоротила обсяг програми кількісного пом'якшення

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США прийняв рішення скоротити обсяг викупу держоблігацій та іпотечних паперів c $45 млрд на місяць до $35 млрд.

З липня американський ЦБ зменшить покупки US Treasuries з $25 млрд до $20 млрд в місяць, іпотечних паперів - з $20 млрд до $15 млрд на місяць.

У прес-релізі, опублікованому на сайті регулятора, також наголошується, що базова процентна ставка була збережена на рівні 0-0,25% річних.

Читайте такожГлава ФРС США запевнила, що програма згортання скупки активів буде йти «помірними темпами»ФРС істотно знизила прогноз зростання американської економіки на 2014 р. до 2,2% з прогнозованих у березні 2,9%, хоча ФРС підкреслює, що оптимістично дивиться на розвиток економіки США.

Прогноз по інфляції збережений в діапазоні 1,5-1,7%. Прогноз по безробіттю змінено - на думку ФРС, вона складе 6,05% в 2014 р. у березневому прогнозі була цифра 6,2%.

Читайте такожСША розширили санкції проти російських компанійПрограма ФРС, відома як «третє кількісне пом'якшення», або QE-3, була прийнята на засіданні ФРС у вересні 2012 року. Вона передбачала викуп облігацій на $40 млрд на місяць і не мала певних термінів, за що отримала другу назву - «нескінченне кількісне пом'якшення». ФРС США почала згортати програму кількісного пом'якшення на 10 млрд дол. в місяць з грудня 2013 року.