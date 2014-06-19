Аргентина погодилася на переговори з інвесторами, які вимагають погашення держборгу

Про це повідомив на слуханнях в суді Нью-Йорка адвокат Кармін Боккуззі, який представляє інтереси аргентинського уряду, передає ІТАР-ТАСС.

"Мені повідомили, що представники уряду прибудуть сюди наступного тижня для проведення переговорів з тими, хто не брав участь у реструктуризації, з метою врегулювання ситуації", - сказав Боккуззі. Раніше аргентинська влада заявляла, що не піде на переговори з інвесторами.

18 червня набуло чинності рішення нью-йоркського суду, що зобов'язує Аргентини в повному обсязі розплатитися з інвесторами, які не прийняли умови реструктуризації її держборгу.

У 2005 та 2010 роках Аргентина реструктурувала 93% свого держборгу на суму 100 млрд доларів. Власникам дефолтних облігацій був запропонований обмін на нові папери з дисконтом близько 70% до первісної вартості. Однак власники решти 7% боргових паперів на списання не погодилися і вимагають 100-відсоткового погашення заборгованості. Переважно мова йде про спекулятивні інвестиційні фонди, які після найбільшого в історії дефолту 2001 року практично за безцінь скупили облігації державного боргу Аргентини.

У листопаді 2012 року нью-йоркський суддя Томас Грієса став на захист інтересів цих кредиторів і зобов'язав Аргентину виплатити декільком хедж-фондам 1,5 млрд доларів. Це призвело до загрози технічного дефолту щодо інших кредиторів, оскільки американський суддя постановив, що Буенос-Айрес не повинен здійснювати інші платежі, якщо не збирається розраховуватися з тими, хто не погодився з умовами реструктуризації.

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Уряд Аргентини заявив, що не може в повному обсяг заплатити спекулятивним фондам, оскільки інші інвестори також можуть вимагати оплату заборгованості. У цьому випадку мова може йти про виплату 15 млрд доларів, що складає більше половини резервів центрального банку країни. Не кажучи вже про те, що 93% кредиторів, які погодилися з реструктуризацією, також можуть звернутися до суду і вимагати вигідніших умов.

У 2013 році апеляційний суд у Нью-Йорка підтримав рішення судді Гриесы, однак призупинив його вступ в силу до розгляду апеляції аргентинських адвокатів, спрямованої у Верховний суд США. У понеділок, 16 червня, Верховний суд відмовився розглядати цю справу, що дозволило в середу апеляційному суду зняти свою заборону. Таким чином, рішення Грієси набуло чинності.

За словами міністра економіки країни Акселя Кисильофа, до 30 червня Аргентина повинна згідно з планом виплатити 900 млн доларів за реструктуризованим боргом. Однак рішення американського суду зобов'язує Буенос-Айрес заплатити до кінця червня в якості початкового внеску ще 907 млн доларів кредиторам, які не прийняли умови реструктуризації.

