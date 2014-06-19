Відтік капіталу з Росії за п'ять місяців досяг $80 млрд

Відтік капіталу з РФ за п'ять місяців 2014 року досяг 80 млрд доларів, за квітень-травень - 15 млрд доларів. Про це, як передає ПРАЙМ, повідомив журналістам міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв.

Читайте такожАвстралія розширила список санкцій проти Росії, ввела в нього лідерів невизнаних ДНР і ЛНР"У мене немає точних даних, є оцінки - це приблизно 15 млрд доларів (відтік) за квітень - травень 2014 року. Тобто, ми виходимо на рівень десь під 80 млрд доларів за 5 місяців 2014 року", - сказав міністр. Улюкаєв додав, що з урахуванням операцій за валютними свопами відтік за 5 місяців оцінюється в суму трохи більше 60 млрд доларів.

Читайте такожСША розширили санкції проти російських компанійЗа його словами, в червні Мінекономрозвитку РФ очікує невеликий приплив, прогноз за підсумками року залишається колишнім - відтік на рівні близько 90 млрд доларів.

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