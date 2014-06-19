Міжбанк відкрився доларом по 11,99 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,9000/11,9900 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування євро-гривні пішли вгору - 16,2090/16,3340 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3473/0,3499 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3622/24 (середа - 1,3544/46).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9500/12,0000 грн/дол. проти 11,9000/11,9600 грн/дол. на 12:00.