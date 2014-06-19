Фонд гарантування вкладів отримає від Нацбанку 4,2 млрд гривень
Верховна Рада 17 червня ухвалила зміни до закону про держбюджет на 2014 рік щодо фінансової підтримки Фонду гарантування вкладів.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб одержить у Національного банку України короткостроковий кредит у розмірі 4,2 млрд грн для покриття тимчасового дефіциту коштів на виплату відшкодування вкладникам банків-учасників Фонду, повідомляється на сайті Фонду.
Також наголошується, що 17 червня Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2014 рік щодо фінансової підтримки Фонду гарантування вкладів, у рамках яких уряд має право випускати облігації внутрішньої державної позики понад встановлені обсяги і обмінювати на фінансові векселі, видані Фондом, що дасть змогу поповнити його кошти.
У повідомленні підкреслюється, що Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладами в банку кожному вкладникові, і фінансових ресурсів досить для забезпечення таких гарантій. Зокрема, на 1 червня кошти Фонду становлять 6,8 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування вкладів запроваджував тимчасову адміністрацію в 11 банках, зокрема у 2 великих банках - «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». На даний час у банках «БрокБізнесБанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і банк «Даніель» проводиться процедура ліквідації.
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Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.
Обсяг коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб скоротився в квітні на 6% - до 7,442 млрд грн.