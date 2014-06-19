Фонд гарантування вкладів отримає від Нацбанку 4,2 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб одержить у Національного банку України короткостроковий кредит у розмірі 4,2 млрд грн для покриття тимчасового дефіциту коштів на виплату відшкодування вкладникам банків-учасників Фонду, повідомляється на сайті Фонду.

Також наголошується, що 17 червня Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2014 рік щодо фінансової підтримки Фонду гарантування вкладів, у рамках яких уряд має право випускати облігації внутрішньої державної позики понад встановлені обсяги і обмінювати на фінансові векселі, видані Фондом, що дасть змогу поповнити його кошти.

У повідомленні підкреслюється, що Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладами в банку кожному вкладникові, і фінансових ресурсів досить для забезпечення таких гарантій. Зокрема, на 1 червня кошти Фонду становлять 6,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування вкладів запроваджував тимчасову адміністрацію в 11 банках, зокрема у 2 великих банках - «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». На даний час у банках «БрокБізнесБанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і банк «Даніель» проводиться процедура ліквідації.

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Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

Обсяг коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб скоротився в квітні на 6% - до 7,442 млрд грн.