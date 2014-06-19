Рада призначила Гонтареву головою Нацбанку замість Кубіва

Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку України та призначення на цей пост Валерії Гонтаревої.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про звільнення Кубіва проголосували 302 народні депутати, за рішення про призначення Гонтаревої - 349 народних депутатів із 389 зареєстрованих в сесійній залі.

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Як зазначається в автобіографії Гонтаревої, яка роздана у ВР, вона народилася 20 жовтня 1964 року в місті Дніпропетровськ. Закінчила КПІ за кваліфікацією інженер-оптик-конструктор. У 1997 році отримала другу вищу освіту в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Під час виступу у ВР Гонтарева, зокрема, зазначила, що 20 років присвятила розбудові фінансового ринку і ринку капіталу в Україні, а останні 7 років керувала компанією, яка стала лідером на ринку облігацій.

Вона висловила думку, що досвід фінансового ринку допоможе їй на цій посаді.

У свою чергу голова Верховної Ради України Олександр Турчинов висловив сподівання, що Гонтарева найближчим часом зможе доповісти у ВР щодо перспектив роботи Нацбанку, стабілізації фінансової та банківської систем.