Рада підтримала законопроект про вільну економічну зону Криму

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (№4032а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 народний депутат із 330, зареєстрованих у сесійній залі. Крім того, депутати підтримали пропозицію про скорочений термін підготовки законопроекту до другого читання.

У законопроекті зазначається, що цей закон є спеціальним законом, який запроваджує вільну економічну зону Криму, визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій частині території України згідно із статтею 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а також врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними та юридичними особами, які знаходяться на території ВЕЗ Криму та за її межами.

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Головною метою цього закону є надання соціально-економічних стимулів для зростання інвестиційної активності, розвитку туристичної інфраструктури та збільшення трудової зайнятості громадян в межах ВЕЗ Криму; підняття ролі територіальних громад Криму та міста Севастополя при вирішенні повсякденних питань їхнього життя; упередження скороченню трудової зайнятості громадян України та падіння їхніх доходів внаслідок запровадження в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь репресивних економічних систем інших країн протягом строку їхньої тимчасової окупації.

Так, ВЕЗ Криму запроваджується у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: АР Крим та місто Севастополь.

Крім того, зокрема, визначається, що ВЕЗ Криму запроваджується на 10 повних календарних років, починаючи з дати набрання чинності цим законом.

Строк дії ВЕЗ Криму може бути скорочено за законом України, який набирає чинності через 12 календарних місяців, наступних за місяцем прийняття такого закону України.