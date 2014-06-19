В Україні можуть ввести спецподаток для банків і кредитних спілок

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 народних депутатів із 360, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, депутати підтримали пропозицію щодо скороченого терміну підготовки законопроекту до другого читання.

Вдосконалення норм Податкового кодексу України, запропоноване законопроектом, має на меті створення умов для збільшення надходжень до бюджету, покращення адміністрування податків та забезпечення справедливості в оподаткуванні тощо, зазначається у пояснювальній записці.

Так, для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується ввести щомісячний спеціальний податок на прибуток для банківських установ та кредитних спілок, який нараховуватиметься на суму процентів на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками без зменшення такої суми процентів на суму спеціального податку. Спеціальний податок буде включатись до складу витрат та обчислюватися за основною ставкою податку на прибуток 18%

Крім того, пропонується комплексно реформувати податок на доходи фізичних осіб з доходів від капіталу, до яких відноситимуться дивіденди, проценти, роялті, доходи від цінних паперів із застосуванням при річному перерахунку прогресивної шкали податку.

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Також, з метою усунення схем податкової оптимізації з використанням інститутів спільного інвестування та фондів операцій з нерухомістю, законопроектом пропонується скасувати податкові пільги з податку на прибуток для інститутів спільного інвестування, крім інститутів та фондів, які відповідають сукупності таких критеріїв: не менш ніж 95% активів яких розміщені в сертифікати фонду операцій з нерухомістю; створені на строк будівництва об’єкта (об’єктів) нерухомості.

Крім того, законопроектом передбачається, що авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється у випадку виплати дивідендів за результатами звітного року у розмірі, що не перевищує розмір прибутку, що підлягає оподаткуванню за основною ставкою податку (18%), обчисленого за підсумками такого року та за умови сплати (погашення) податку на прибуток, нарахованого за результатами року, за який виплачуються дивіденди, у тому числі шляхом сплати авансових внесків з податку на прибуток.