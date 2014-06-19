Росія шукає спосіб повернути виведені з країни гроші

Відповідний законопроект "Про порядок повернення активів в РФ" розроблений сенаторами Юрієм Бірюковим і Костянтином Добриніним, повідомляє Прайм.

Як зазначається у супровідних документах, "амністія на капітал відбувається з метою "зворотного отримання" задекларованих за кордоном білих грошей, які згодом увійдуть до вітчизняного грошового ринку".

У пояснювальній записці до законопроекту автори, аналізуючи зарубіжний досвід, зокрема амністії в Італії та Німеччині, приходять до висновку, що в РФ "фінансовим стимулом амністії може з'явитися маленька ставка податку на повернений капітал". На їхню думку, "стимулюванням до переказу грошових коштів може стати також легалізація коштів і майна з виключенням всіх можливих видів відповідальності у зв'язку з порушенням податкового та валютного законодавства".

За прогнозами сенаторів, в результаті амністії в країну може повернутися не менше 10% вивезених за кордон коштів, або 250 млрд доларів США.

"Від цієї суми за податковою ставкою 2,5% дохід до держбюджету може скласти більше 6 млрд доларів США", - наводяться в пояснювальній записці розрахунки прогнозованих бюджетних надходжень.

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