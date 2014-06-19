Україні немає сенсу вести переговори з Росією про підписання Угоди з ЄС - П'ятницький

Уряд України не повинен вести переговори з російською стороною про підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, бо Росія не бере участь у створенні зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в четвер заявив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький.

"На сьогоднішній день я не бачу предмету переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, яку підписує Україна з ЄС, включаючи участь РФ", - сказав П'ятницький.

Він вважає, що Росія не бере участь у створенні спільної зони вільної торгівлі, тому таке спілкування швидше схоже на семінари, а не на переговори, за результатами яких повинні бути прийняті якісь рішення.

"Якщо це роз'яснення одних сторін про те, як буде працювати угода, то це семінар і не більше того. В даному випадку, якщо наші російські колеги хочуть дізнатися більше про дію угоди, вони можуть ознайомитися з документом, він доступний і англійською, і російською мовами", - сказав він.

Разом з тим П'ятницький вважає, що Україна може вести переговори з Євразійською комісією після створення Євразійського економічного союзу, які мають більше відношення до зовнішньоекономічної діяльності України.

"Суб'єктом переговорів, очевидно, потрібно розглядати комісію Євразійського союзу", - сказав П'ятницький.

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Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції також зазначив, що не сумнівається, що Україна підпише Угоду про асоціацію, і найбільш імовірно, що 27 червня.

"Так, немає причин, чому Україна не може підписати угоду. І ситуація на сході - не причина відкладати її. Швидше, якби ми підписали документ, цієї ситуації в принципі б не було", - сказав П'ятницький.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники ЄС і України заявляли про можливість підписати економічну частину Угоди про асоціацію з Україною 27 червня 2014 року. Документ може бути підписаний разом з угодами про асоціацію з Грузією та Молдовою.

Політична частина Угоди про асоціацію з Євросоюзом була підписана 21 березня в Брюсселі.