Депутати відмовилися переводити валютні кредити в гривню

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов дав доручення Кабміну і Нацбанку на наступний сесійний тиждень розробити новий законопроект про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради сказав після того, як депутати не підтримали у першому читанні обидва вже зареєстровані законопроекти про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну.

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"Я даю доручення до наступного сесійного вівторка Кабінету міністрів, Національному банку спільно з профільним комітетом і робочою групою підготувати єдиний закон, який ми розглянемо у вівторок", - сказав Турчинов.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект позафракційного депутата Миколи Рудьковського, №4895, у першому читанні проголосували лише 174 народні депутати із 235 зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас за відповідний законопроект позафракційного депутата Михайла Опанащенка, №4895-1, проголосували в першому читанні 178 народних депутатів із 236 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом Рудьковського, зокрема, передбачалося, що всі банки та інші фінансові установи, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, що мають невиконані зобов’язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті зобов’язані провести конвертацію зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України.

Конвертація зобов’язань за кредитними договорами здійснюється кредиторами протягом 6 місяців. Суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов'язань споживачів в іноземній валюті в період з 1 грудня 2008 року до моменту укладання додаткових угод до діючих кредитних договорів визнаються Кредитором безнадійними та підлягають списанню.

У законопроекті Опанащенка пропонувалося проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті за заявами позичальників шляхом їх перерахунку в національну валюту, а також визначалося, що реструктуризація зобов’язань проводиться протягом 1 року з дня прийняття законопроекту.

При цьому, суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань фізичних осіб, суб’єктів мікропідприємництва в іноземній валюті в період з 3 лютого 2014 року до моменту укладання додаткових угод про реструктуризацію до діючих кредитних договорів підлягають анулюванню (прощенню) кредитором одночасно з проведенням реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня біля Верховної Ради близько 70 осіб взяли участь в акції з вимогою ухвалити законопроект № 4895 «Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну».

У той самий день Верховна Рада включила до порядку денного два законопроекти про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну.

На пропозицію депутатів голова ВР Турчинов зазначив, що дасть доручення Національному банку про введення мораторію на відчуження нерухомості, квартир у тих людей, які на сьогодні не можуть повернути кредити у зв'язку зі зростанням валютного курсу, до розгляду відповідного питання в парламенті.