МВФ вітає призначення Гонтаревої головою НБУ

Міжнародний валютний фонд вітає призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови Національного банку України, повідомив президент України Петро Порошенко, представляючи Гонтареву колективу НБУ.

«Проведено перші переговори з Крістін Лагард (головою МВФ – УНІАН). Лагард не лише привітала першу жінку – голову Національного банку України, але й повідомила, що дуже задоволена таким вибором», – сказав Порошенко.

Читайте такожГонтарева залишила посаду голови наглядової ради банку «Авангард»

Раніше Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.