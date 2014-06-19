Долар на міжбанку впав до 11,90 грн

У четвер, 19 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,9000/11,9900, на 12:00 звузився спред до 11,9100/11,9500. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,8600/11,9000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,2090/16,3340, на 12:00 ціни склали 16,2375/16,2960. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,1515/16,2100.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3473/0,3499,на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3481/0,3497.На закриття торгів ціни знизилися до 0,3455/0,3488.