П'ятницький пояснив переваги асоціації з ЄС для українських виробників

Українські виробники зможуть скористатися подвійними обсягами тарифних квот на поставки продукції до Європейського Союзу після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС, заявив на прес-конференції в четвер урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький.

«За підписанням Угоди про асоціацію відбудеться її ратифікація в парламенті, і ми зможемо застосовувати угоду, починаючи з осені цього року. Це відкриває можливість за тими товарами, де є тарифні квоти, фактично двічі їх використовувати. Тому що сьогодні ми використовуємо їх у рамках торгових преференцій, а тільки-но набуде чинності угода, автономні торговельні преференції припиняють свою дію, і ми зможемо використовувати ці самі квоти ще раз, але вже в рамках угоди. Це унікальний рік, коли протягом 8-9 місяців можна скористатися подвійними обсягами тарифних квот», - сказав П'ятницький.

Він наголосив, що підписання Угоди про асоціацію відкриває набагато більший спектр співпраці з Євросоюзом, аніж просто тарифні преференції.

«Нам не потрібно говорити про продовження тарифних преференцій. Якщо подивитися на все Угоду про асоціацію або навіть її частину щодо вільної торгівлі, то тарифне регулювання стосується кількох відсотків, якщо говорити в цілому про угоду», - зазначив П'ятницький.

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Також урядовий уповноважений повідомив, що після набуття чинності угоди для українських виробників два роки діятиме генеральна система преференцій Європейського Союзу, в рамках якої умови доступу на європейський ринок для деяких груп товарів навіть кращі, аніж сьогодні передбачені автономними торговими преференціями або передбачені в перші 2 -3 роки дії Угоди про вільну торгівлю. При цьому П'ятницький не уточнив, про які саме товари йдеться.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники ЄС і України заявляли про можливість підписати економічну частину Угоди про асоціацію 27 червня 2014 року. Документ може бути підписаний разом з угодами про асоціацію з Грузією та Молдовою.

Політичну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна підписала 21 березня в Брюсселі.