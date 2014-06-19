Валовий зовнішній борг України скоротився на 4,7 млрд гривень
Валовий зовнішній борг України в першому кварталі скоротився на 3%.
Обсяг валового зовнішнього боргу України в першому кварталі порівняно з початку 2014 року скоротився на 3%, або на 4,697 млрд дол., - до 137,382 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.
За інформацією НБУ, стосовно ВВП обсяг боргу скоротився на 1,6 п.п., до 76,5% з 78,1% на початок року.
Нацбанк пояснює скорочення зовнішнього боргу плановими погашеннями кредитів МВФ і зниженням обсягів нагромадженої кредиторської заборгованості реального сектора економіки.
На 1 квітня на сектор загального державного управління припало 28,807 млрд дол., або 21,78% валового зовнішнього боргу. Зниження боргу сектору загального держуправління в першому кварталі становило 1115 млн дол., або 3,73%.
На банки припало 22,320 млрд дол., або 16,42% боргу. Зниження боргу банківського сектора за квартал становило 235 млн дол., або 1,04%.
На органи грошово-кредитного регулювання припало 1,428 млрд дол., або 1,29% боргу. Борг органів грошово-кредитного регулювання за квартал знизився на 347 млн дол., або на 19,55%.
На інші сектори припало 73,300 млрд дол., або 55,79% боргу. Зниження боргу інших секторів за квартал становило 3,342 млрд дол., або 4,36%.
Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) на кінець першого кварталу 2014 року становили 11,527 млрд дол., або 8,14% боргу. Борг за прямими інвестиціями у першому кварталі збільшився на 342 млн дол., або на 3,06%.
Як повідомляв УНІАН, обсяг валового зовнішнього боргу України в 2013 році збільшився на 7,455 млрд дол., або на 5,52%, - до 142,520 млрд дол.