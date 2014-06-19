Порошенко особисто підпише економічну частину Угоди з ЄС 27 червня

Президент України Петро Порошенко особисто підпише економічну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 27 червня в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час представлення нового міністра закордонних справ Павла Клімкіна в МЗС.

“Я думаю, що дуже символічним є факт, що Павло Анатолійович сьогодні очолив МЗС. Подвійна відповідальність його пов'язана з тим, що 27 червня мною буде поставлено підпис і завершена процедура підписання Угоди про асоціацію”, - сказав Порошенко.

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Він зазначив, що Клімкін брав активну участь в підготовці цього документу і його підпис стоїть під парафованим тестом документу.

“Те, чого ми так довго чекали, те, за що мільйони українців боролися останні півроку, я впевнений, що це відбудеться вже наступного тижня”, - сказав Порошенко.

За його словами, після цього почнеться надзвичайно складний етап імплементації Угоди про асоціацію.