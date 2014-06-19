Місія МВФ прибуде до Києва 24 червня

Технічна місія Міжнародного валютного фонду приїде до Києва для переговорів з владою 24 червня, заявив під час традиційного брифінгу у Вашингтоні директор Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс.

«Місія прибуде до Києва 24 червня і пробуде в Києві два тижні», - сказав Райс.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада директорів МВФ, як ключового кредитора України, схвалила дворічну програму кредитування економіки України в обсягу 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна одержала перший транш коштів в обсягу більш як 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня до України прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели ряд зустрічей в уряді і ряду відомств, включаючи Державну фіскальну службу, об'єднуючу податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть в нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

Як очікувалося, після завершення роботи консультаційної місії до Києва мала приїхати технічна оцінна місія, завданням якої стане формування доповіді про економічний стан України. Оцінна місія до кінця липня представить оцінну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна одержить або не одержить другий кредитний транш. Йдеться про суму близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей кінець липня - початок серпня.

МВФ вже заявив, що має намір продовжувати співпрацю з Україною в рамках дворічної програми стенд-бай і розраховує на широкий діалог із новообраним президентом України Петром Порошенком, а також на плідну співпрацю з новим головою Національного банку – Валерією Гонтаревою, призначеною на цю посаду рішенням Верховної Ради 19 червня.