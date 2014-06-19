Компанія Новинського хоче через суд скасувати ліквідацію банку «Форум»

Про це повідомив керівник прес-служби холдингу Євген Загорулько.

«Позов, в якому міститься вимога скасувати рішення Фонду гарантування про ліквідацію банку «Форум», подано від імені Yernamio Consulting LTD. Це пов'язано з тим, що «Смарт-Холдинг» поки не побачив, що в процесі ліквідації банку будуть захищені інтереси вкладників. До кінця тижня ми перебуватимемо в переговорному процесі з НБУ, ФГВФО, вкладниками. Існує велика вірогідність, що буде знайдено компромісне рішення. Тоді позов може бути відкликано», - написав Загорулько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами представника холдингу, цей позов є інструментом, щоб повернутися на кілька кроків назад і виробити рішення, яке максимально задовольнить інтереси вкладників. «Якби «Альфа-Банку», як повідомлялося раніше, були передані активи «Форуму», і менеджери «Альфа-Банку» прийшли до компромісного рішення з НБУ, ФГВФО і вкладниками стосовно портфеля, що передається, й розміру рефінансування, позов був би відкликаний. Судячи з останніх новин, «Альфа-Банк» вийшов із переговорного процесу, хоча раніше він був оголошений переможцем конкурсу з передачі активів і пасивів банку «Форум», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» із 14 березня, і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новінського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів із оздоровлення банку, й за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш у такому ж розмірі, після чого мали відбутися аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У червні «Альфа-Банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовність прийняти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі ухвалення рішення про купівлю частини його активів і пасивів.

Банк «Форум» (м. Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.