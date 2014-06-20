За кожним комбайном на Донбасі доведеться пускати БТР — міністр АПК

Про це він повідомив в ефірі 5 каналу, пише Gazeta.ua.

Швайка, зокрема, розповів, що до донбаських фермерів зараз підходять терористи і, погрожуючи спалити їхній врожай, вимагають величезних грошей.

"У таких умовах сьогодні працює наш сільгоспвиробник на сході країни", - наголосив міністр.

Він зауважив, що мав розмову з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим щодо забезпечення на донбаських полях безпеки збирання врожаю і перевезення вантажів на елеватори.

Читайте такожМінагропрод: терористи можуть захопити зерносховища в Луганській області

"Ми посилили охорону на елеваторах у Донецькій, Луганській і Харківській областях, адже це є стратегічні об'єкти", - пояснив Швайка.

За його словами, цьогорічний врожай українцям обійдеться дорожче, бо "за кожним комбайном доведеться пускати БТР".

Крім того, чиновник розповів, що за останні три місяці мав дві зустрічі з послом Китайської народної республіки.

"Наша державна продовольча корпорація України зараз переходить до нормального режиму виконання контракту. Це непростий контракт, який укладений з китайською корпорацією. Ми поставляємо їм зернові", - уточнив міністр АПК.

Швайка зауважив, що наразі триває обговорення щодо розширення продукції і можливості залучення додаткових кредитних ресурсів від Китаю для інфраструктурних проектів в Україні.