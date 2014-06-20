Росія помститься Австралії симетричними санкціями

Про це «Известиям» повідомили в адміністрації президента РФ. Однак список австралійських громадян, яким загрожують відповідні російські санкції, поки не складений. Крім того, Москва ще не отримала чітких роз'яснень, в чому саме полягатимуть санкції австралійців.

Про введення санкцій МЗС Австралії повідомив 19 червня. Обмеження на в'їзд в країну і фінансові санкції введені проти 50 росіян та 11 компаній, які, на думку австралійського уряду, мали відношення до загрози суверенітету та територіальній цілісності України.

У чорний список потрапили, зокрема, радник президента РФ Сергій Глазьєв, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми Сергій Наришкін, депутати Олена Мізуліна і Олексій Пушков, віце-прем'єри Дмитро Рогозін і Дмитро Козак, помічники президента Владислав Сурков, Володимир Кожин і Андрій Фурсенко, голова адміністрації президента РФ Сергій Іванов і два його перших заступника - В'ячеслав Володін і Олексій Громов. Санкції торкнулися і окупаційних лідерів Криму, а також російських бізнесменів Юрія Ковальчука, Аркадія і Бориса Ротенбергів, Геннадія Тимченка.

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Примітно, що восени в Австралії, в місті Брісбен повинна відбутися зустріч лідерів країн «великої двадцятки», а в липні пройти діловий саміт «двадцятки», в якому зазвичай беруть участь представники російського бізнесу. Але в Кремлі впевнені, що на проведення G20 ці санкції не позначаться, адже «двадцятка» - наднаціональна організація.