Бюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз "Сбербанку"

Центр макроекономічних досліджень (ЦМІ) Сбербанку проаналізував перспективи федерального бюджету до 2020 р., виявивши три ймовірні сценарії. Всі вони віщують йому перехід в новий стан - зростання дефіциту, боргового навантаження, або криза. Російський бюджет впорається із зростанням держвидатків, але зниження цін на нафту до $80/бар. не переживе, пишуть "Ведомости".

Читайте такожРосія шукає спосіб повернути виведені з країни грошіНезважаючи на формально безпечний стан держбюджету - вкрай низький дефіцит, незначний держборг (9,5% ВВП) - уповільнення економіки вже призвело до того, що прибутків не вистачає на фінансування всіх обіцянок і амбітних проектів. За прогнозом ЦМІ, стагнація триватиме два роки - ріст економіки в 2014 р. буде нульовим, в 2015 р. - 0,5%. Бюджетне правило, яке періодично намагаються скасувати, вже довелося скоригувати: через недобір не нафтогазових доходів в 2013 р. на фінансування зобов'язань були спрямовані нафтові доходи понад норми, встановленої правилом; те ж саме, згідно з поправками до бюджету, відбудеться в 2014 р.

Читайте такожВідтік капіталу з Росії за п'ять місяців досяг $80 млрдСамим очевидним ризиком і сильним шоком для бюджету стане падіння цін на нафту. У стресовому сценарії ЦМІ передбачає їх зниження до $80/бар. у другій половині 2015 р. і подальшу стабілізацію на цьому рівні до 2020 р. Крім прямого ефекту - падіння нафтових доходів та скорочення експортних надходжень, а також падіння не нафтових доходів через спад економіки (ВВП скоротиться, за розрахунками ЦМІ, на 2% в 2015 і ще на 3% в 2016), бюджет стикається ще з однією проблемою - необхідністю підвищити витрати для соцзахисту населення та через подорожчання обслуговування держборгу. Можливостей для нових позик на внутрішньому ринку практично не буде, тому зростатиме зовнішній борг; сукупна заборгованість держбюджету збільшиться майже до 40% ВВП. Це за умови, що половина дефіциту, який досягне 7-8% ВВП, буде профінансовано засобами суверенних фондів: їх вистачить на півтора року. Високий дефіцит, відсутність резервів і швидке зростання держборгу призведуть до позбавлення Росії інвестиційного рейтингу, що зробить фінансування дефіциту ще більш дорогим. Бюджетна криза стане хронічною, і вихід з неї вимагатиме докорінної зміни бюджетної та податкової політики. Економіка фактично зупиниться на кілька років - поновлення в 2018 р. зростання залишиться на рівні 0,5% до кінця прогнозованого періоду (до 2020 р.).

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