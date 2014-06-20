Міжбанк відкрився доларом по 11,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,8000/11,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вниз - 16,0655/16,2725 грн/євро.

Ціни на російську валюту впали - 0,3428/0,3472 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3615/17 (четвер - 1,3622/24).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,9000/11,9900, до 12:00 звузився спред до 11,9100/11,9500. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,8600/11,9000.

