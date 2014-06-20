Голова Нацбанку Гонтарева продала свою частку в групі ICU

Валерія Гонтарева залишила посаду голови ради директорів групи ICU і продала свою частку в групі у зв'язку з призначенням на посаду голови Національного банку України, повідомила УНІАН прес-служба ICU.

Як повідомляється, після правочину акціонерами і керуючими партнерами є Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко, а також менеджмент компанії.

Гонтарєва обіймала посаду голови ради директорів групи з 2007 року, під її керівництвом ICU стала найбільшим керуючим активами публічних фондів в Україні, найбільшим торговцем цінними паперами та лідером в інвестиційно-банківському бізнесі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 червня підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку України та призначення на цей пост Валерії Гонтаревої.

Гонтарева має 20-річний досвід роботи на фінансовому ринку України, і очікується, що її призначення стане позитивним сигналом для ринку і міжнародних інвесторів.

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Степан Кубів займав пост глави НБУ з 24 лютого ц.р. Він написав заяву про відставку 18 червня, пояснивши своє рішення наміром продовжити публічну політичну діяльність.

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Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента терміном на сім років.