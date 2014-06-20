Мінекономрозвитку пропонує скоротити кількість податків до восьми

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках підготовки нового проекту Податкового кодексу та реалізації політики дерегулювання економіки пропонує скоротити кількість податків в Україні до восьми і синхронізувати податковий і бухгалтерський облік. Про це заявив міністр економрозвитку України Павло Шеремета під час виступу в парламенті.

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За словами Шеремети, рекомендації Мінекономрозвитку склала спеціальна робоча група фахівців, які займалися питанням податків «протягом місяця». «Ми закінчили цю роботу, передали до Кабінету міністрів. Суть наших пропозицій - у спрощенні податкової політики. Ми пропонуємо скоротити кількість податків до восьми, - сказав міністр. - Ми також виступаємо за технічну синхронізацію обліку - податкового та фінансового, щоб не було трьох паралельних систем».

Також, за словами Шеремети, Мінекономрозвитку пропонує змінити ідеологію ведення податкової політики, перетворивши податкову сферу з «витискаючої в розвиваючу».

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і впровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка насамперед передбачатиме скорочення базових податків до восьми. За словами глави уряду, виконання цього завдання дасть можливість спростити процедуру адміністрування збирання податків, скасувати корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати за прозорим і зрозумілим механізмам. Крім того, Яценюк нагадав, що в рамках перетворень, в тому числі конституційних, в Україні необхідно удосконалити Бюджетний кодекс, насамперед у частині розподілу міжбюджетних трансфертів.