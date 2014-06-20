«Ощадбанк» не радить кримчанам платити за кредитами російському Фонду захисту вкладників

Державний «Ощадбанк» застерігає своїх позичальників у Криму від виконання зобов'язань за кредитами на користь будь-яких третіх осіб, включаючи російський Фонд захисту вкладників, а також від підписання будь-яких документів про зміну кредитора, повідомила УНІАН прес-служба банку.

«Такі дії банк буде змушений класифікувати як порушення чинного законодавства та умов договору, що призведе, у свою чергу, до негативних наслідків і відповідальності позичальника як сторони договору», - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, банк запевняє, що не має наміру поступатися правами вимоги за кредитами без попередження позичальників і готовий до реструктуризації заборгованості при зверненні позичальника або його представника до будь-якої установи банку на материковій частині України.

Враховуючи тимчасове припинення діяльності у Криму, банк пропонує позичальникам проводити погашення за кредитами шляхом перерахування коштів на кореспондентський рахунок банку через установи банків, що діють у регіоні, використовувати платіжні карти або системи переказів, звертатися у відділення банку за межами Криму.

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Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму передали майно «Ощадбанку» та «ПриватБанку» так званому "Фонду захисту вкладників".

Нагадаємо, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму та застосували ряд санкцій відносно російських бізнесменів і чиновників.

Центробанк РФ із 21 квітня заборонив діяльність у Криму структурних підрозділів «ПриватБанку», «ВіЕйБі Банку», банків «Київська Русь» та «Імексбанк», а також з 26 травня - «Ощадбанку», «Марфін Банку», «Укрсоцбанку», «Укрсиббанку», «Дельта Банку», «Міського комерційного банку», банку «Форум», «Автокразбанку» і «Платинум Банку».

7 травня Національний банк України заборонив усім українським банкам здійснювати діяльність у Криму до закінчення російської окупації, й у даний час банки вживають заходи для закриття своїх підрозділів у автономії, але, за інформацією банкірів, це пов'язано з рядом труднощів.

Зокрема, керівництво державного «Ощадбанку» повідомляє, що окупаційна влада Криму перешкоджає вивезенню документів і цінностей банку, а сума збитків обчислюється мільярдами.