Медведєв уже передбачає багато судових спорів між українськими і російськими компаніями

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прогнозує багато судових спорів між українськими і російськими компаніями, повідомляє РИА Новости.

«Найближчим часом частина спорів буде між російськими компаніями і українськими компаніями. Це створить нові приводи для дискусій (у юридичному середовищі). Але в будь-якому разі хотів би відзначити, що такого роду арбітражний розгляд - це альтернатива свавіллю, застосуванню сили і зневажанню правом. Тому краще зустрічатися в судах, ніж вирішувати спори інакше», - сказав Медведєв.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 16 червня «Газпром» скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цьому передували двомісячні переговори представників НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» за участю Єврокомісії, але газові переговори не привели сторони до конструктивного рішення.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражного суду. Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.