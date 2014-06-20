НБУ різко знизив щоденне рефінансування для боротьби з валютними спекулянтами

З 21 лютого регулятор укріплював банки ресурсами, надаючи рефінансування на щоденній основі, і найменша денна сума наданих ресурсів через постійно діючу лінію одноденних кредитів у цей період становила 89,7 млн грн 24 квітня, а всього за вказаний період банки одержали 22,815 млрд грн одноденних кредитів рефінансування.

Крім цього, регулятор за допомогою проведення тендерів з підтримки ліквідності надав кредити на 1,987 млрд грн 8 банкам під 14,25% річних терміном на 221 день.

Також учора Нацбанк продав свої депозитні сертифікати на 7,799 млрд грн, зокрема 23 банкам під 4,5% річних терміном на 1 день на 7,444 млрд грн, 4 банкам під 5,25% річних терміном на 7 днів на 315 млн. грн, 2 банкам під 6% річних терміном на 14 днів на 40 млн. грн.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку у четвер порівняно з попереднім торговим днем зріс до 6,035 млрд грн, середньозважена відсоткова ставка становила 7,4%, у т.ч. за кредитами овернайт – 7,8%.

Читайте такожРада призначила Гонтареву головою Нацбанку замість Кубіва

На думку учасників ринку, щоденне рефінансування використовується банками для проведення спекуляцій на валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 18 червня надав банкам рефінансування на 554,3 млн грн і продав депозитні сертифікати на 9,240 млрд грн.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 5,652 млрд грн, середньозважена відсоткова ставка становила 6,9%, у т.ч. за кредитами овернайт – 7,7%.

