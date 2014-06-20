Євросоюз 8 липня обговорить донорську допомогу Україні
14:41, 20 червня 2014Фінанси
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Євросоюз 8 липня проведе зустріч високого рівня з питань донорської допомоги Україні.
ЄС обговорить надання донорської допомоги Україні / фото ZN.UA
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник єврокомісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле Пітер Стано.
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"8 липня ЄС проведе зустріч високого рівня за участю представників української влади, інститутів і держав-членів ЄС, міжнародних донорів, міжнародних фінансових інститутів та інших міжнародних організацій", - сказав Пітер Стано.
Як відомо, про таку зустріч раніше заявив президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу. Крім того, Єврокомісія має намір до кінця року провести міжнародну донорську конференцію по Україні.
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