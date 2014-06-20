Євросоюз 8 липня обговорить донорську допомогу Україні

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник єврокомісара з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле Пітер Стано.

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"8 липня ЄС проведе зустріч високого рівня за участю представників української влади, інститутів і держав-членів ЄС, міжнародних донорів, міжнародних фінансових інститутів та інших міжнародних організацій", - сказав Пітер Стано.

Як відомо, про таку зустріч раніше заявив президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу. Крім того, Єврокомісія має намір до кінця року провести міжнародну донорську конференцію по Україні.