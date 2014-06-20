Україна повинна виставити рахунок Росії за конкретні збитки в Криму - експерт

Уряд України має виставити російській стороні рахунок з конкретними, а не можливим збитками, отриманими за три місяці анексії Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в п'ятницю заявив президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.

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«Крим кілька місяців перебуває під контролем Росії. У нас відібрано певні майнові права і певні доходи, які дають ці майнові права. Ми погіршили ситуацію з обслуговуванням Чорноморського басейну... Потрібно рахувати втрати, пов'язані з тимчасовим перебуванням. Не можна підраховувати трильйон або десятки трильйонів незрозуміло чого, як би всіх благ», - вважає Лановий.

Експерт також зазначив, що позиція Міністерства фінансів України в питанні підрахунку втрат від окупації півострова «популістська» і не призведе до фактичного розв'язання конфлікту.

«Позиція Мінфіну в цьому сенсі така популістська, нічого не вирішує, не дає їжу жодним правовим діям. Нам потрібно підрахувати втрати за конкретні три місяці, після 18 березня. Скільки, чого і де ми втратили, - і виставити цей рахунок на переговорах президентів, членів уряду або прем'єр-міністрів», - вважає Лановий.

Як повідомляв УНІАН, у березні відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії. Через кілька днів президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації. При цьому ЄС, США і більшість інших країн світу вважають Крим українською територією, на яку поширюються закони України.

3 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна має намір найближчим часом підготувати і подати позов до Російської Федерації на суму понад 1 трлн грн за незаконне захоплення і грабунок України.