Долар на міжбанку піднявся до 11,98 грн

У п'ятницю, 20 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до 11,8900/11,9800 грн/дол. з 11,8000/11,9500 грн/дол. на час відкриття торгів.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні до євро на час закриття торгів встановилися на рівні 16,1615/16,2875 грн/євро проти 16,0655/16,2725 грн/євро на час відкриття торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3585/1,3630.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів встановилися на рівні 0,3461/0,3494 грн/рубль проти 0,3428/0,3472 грн/рубль на час відкриття торгів.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,8600/11,9000 грн/дол., до євро – на рівні 16,1515/16,2100 грн/євро, до російського рубля - 0,3455/0,3488 грн/рубль.