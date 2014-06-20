Росія зібралася оскаржувати в СОТ санкції з боку США

Росія має намір оспорювати у Світовій організації торгівлі (СОТ) економічні санкції проти неї, хоча розуміє, що у випадку із США це буде непростим завданням.

Про це прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив на Міжнародному юридичному форумі в Санкт-Петербурзі, передає РІА Новости.

«Коли США ввели проти Росії санкції, які створюють негативні наслідки для зовнішньої торгівлі, ми ці санкції вирішили оспорити у Світовій організації торгівлі. Хоча ми розуміємо, що це буде непросто. США володіють у СОТ і доктринальним, і практичним авторитетом – ця держава є лідером з порушення торгових спорів у СОТ, але я вважаю, що якщо механізм передбачений, то ним потрібно користуватися», - сказав Медведєв.

«Якщо говорити про цю ситуацію, тобто збиток від введення відповідних обмежень і тому необхідний захист. Ми направили у СОТ комюніке про невиконання США своїх торгових зобов'язань. Я вважаю, що це нормальна практика, абсолютно цивілізована. Ми повинні саме таким чином з'ясовувати відносини», - відзначив прем'єр.

«Санкції дійсно порушують правила Світової організації торгівлі, зокрема й режим найбільшого сприяння торгівлі, оскільки виявляється дискримінація до постачальників послуг з іншої країни, порушується пряма заборона другої статті Генеральної угоди щодо торгівлі послугами і зобов'язання СОТ з торгівлі специфічними фінансовими послугами, якщо говорити про обмеження, які було введено щодо низки російських банків», - сказав Медведєв.

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«Питання, звичайно, в тому, чи прийме СОТ ту чи іншу версію обґрунтованості введених проти наших організацій санкцій. Але у нас буде можливість оцінити неупередженість і об'єктивність цього органу з вирішення спорів», - додав прем'єр.

За словами Медведєва, він вважає саме такий спосіб вирішення суперечностей між державами цивілізованим.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у зв'язку з анексією Криму і політикою РФ щодо України США ввели санкції проти 27 громадян РФ і банку «Росія».

Наприкінці квітня список санкцій поповнився 17 російськими компаніями, які працюють у сферах енергетики, банківської справи й інфраструктури, — ТОВ «Акваніка», ТОВ «Авіа Груп», ТОВ «Авіа Груп Норд», ЗАТ «Зест», Інвесткапіталбанк, Собінбанк, «Сахатранс», СМП Банк, «Будгазмонтаж», «Будтрансгаз», «Будтрансгаз-М», ІК «Аброс», «Трансойл», Volga Group.