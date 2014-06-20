Бізнес в Україні продовжує відчувати тиск податкових органів - дослідження

Незручність і громіздкість податкової звітності разом з триваючим тиском податкових органів на бізнес і вимогою сплати податків наперед є ключовими проблемами ділового клімату в Україні.

Про це йдеться в дослідженні Податкового індексу Європейської бізнес-асоціації, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з дослідженням, за останні півроку – з жовтня 2013 року по червень 2014 року - інтегральний Податковий індекс, який вимірюється фахівцями ЄБА (Європейська бізнес-асоціація) уже вп'яте, не зазнав істотних змін і становить 2,37 бала з п'яти можливих. При тому, що на початок жовтня 2013 року цей показник становив 2,41 бала з п'яти можливих.

«Новий показник Індексу свідчить про те, що настрої бізнесу істотно не змінилися, – відзначають укладачі Індексу. – Така оцінка означає, що платники податків так само гостро відчувають певні вади системи оподаткування. Очевидне, що податкова система в Україні, як і раніше, вимагає реформи і вдосконалення».

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Як наголосили в Європейській бізнес-асоціації, яка об'єднує більш як 900 українських і зарубіжних компаній в Україні, під час складання Податкового індексу враховувались 4 ключових оцінки – якість податкового законодавства, легкість адміністрування податків, ступінь фіскального тиску і якість податкового обслуговування.

У результаті, близько 75% учасників дослідження негативно оцінили якість податкового законодавства. Близько 63% респондентів відзначили, що податкова звітність була і залишається складною і незручною. Близько 48% опитаних визнали, що тиск податкових органів і «пропозиції» сплатити податки авансом усе ще заважають діяльності.

«Оцінюючи якість і компетентність працівників податкових органів, 46% учасників дослідження назвали її незадовільною, і лише 25% вважають її добрими», - йдеться в дослідженні.

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев‘янко відзначила, що одержані дані повинні стати сигналом державним органам про те, що саме зараз необхідно активно проявити себе на новій позиції, в нових реаліях. «Оскільки справедлива і помірна податкова політики є запорукою поступового виходу країни з кризи», - наводять дослідники слова Дерев‘янко.

Як повідомляв УНІАН, у травні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і впровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу передбачатиме скорочення базових податків до восьми. За словами керівника уряду, виконання цього завдання дасть змогу спростити процедуру адміністрування збору податків, скасувати корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати за прозорими і зрозумілими механізмами.

Крім того, Яценюк нагадав, що в рамках перетворень, зокрема конституційних, в Україні необхідно вдосконалити Бюджетний кодекс, насамперед у частині розподілу міжбюджетних трансфертів.

У свою чергу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках підготовки нового проекту Податкового кодексу і реалізації політики дерегулювання економіки також запропонувало скоротити кількість податків в Україні до восьми і синхронізувати податковий і бухгалтерський облік. За словами міністра Павла Шеремети, Мінекономрозвитку пропонує змінити ідеологію ведення податкової політики, перетворивши податкову сферу із сфери «вичавлювання» у сферу «розвитку».