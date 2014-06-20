ЄС готовий продовжити дію преференцій для українських товарів

В Європейському Союзі запевняють, що в разі, якщо Угода про асоціацію не буде ратифікована до листопада, Брюссель продовжить дію односторонніх преференцій для українських товарів на європейському ринку.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив високопосадовий чиновник ЄС.

Він нагадав, що дія преференцій, які ЄС в односторонньому порядку застосував для українських товарів, знизивши чи повністю відмінивши експортне мито, спливає 1 листопада.

"Ця дата ухвалювалась з очікуваннями, що до цього часу Угода буде підписана, ратифікована та розпочнеться тимчасова імплементація. Якщо з цим буде затримка, є можливості цей термін продовжити. Але ми сподіваємося, що цього не буде потрібно, - впевнений чиновник ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз планують 27 червня підписати економічну частину Угоди про асоціацію, включаючи договір про всеосяжну зону вільної торгівлі.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

Починаючи з моменту упровадження автономного преференційного торгового режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який має діяти у перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Цей режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.