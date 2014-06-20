В Україні представили відкриту базу даних про витрати коштів міжнародної допомоги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі представило відкриту електронну базу даних для моніторингу витрачання коштів міжнародної фінансової допомоги, повідомила прес-служба міністерства.

«Мета створення цієї бази - формування сучасної, універсальної й багатоступінчастої інформаційної системи в якості надійного джерела інформації про всі ресурси, що надаються Україні у вигляді міжнародної технічної допомоги і ресурсів міжнародних фінансових організацій», - наводить прес-служба слова першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолія Максюти.

За його словами, електронна система забезпечить відкритий доступ до бази донорів, громадськості, міністерств та інших зовнішніх користувачів.

Нова відкрита база даних сформована на основі структури автоматизованої бази даних, яка діяла в Мінекономрозвитку до кінця 2013 року. Нова база має ряд істотних переваг. Це можливість доступу зовнішніх користувачів інформаційний масив бази, причому кожна група користувачів буде мати відповідний рівень доступу; можливість отримання повної інформації про всі етапи підготовки та реалізації проектів із можливістю внесення у базу даних, як з боку міністерства, так і з боку донорів, бенефіціарів та реципієнтів.

Крім того, нова база даних передбачає більш оперативну роботу і прискорену обробку запитів користувачів, гнучку систему формування різних звітних документів, повідомила прес-служба.

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«Ми розраховуємо, що практичне використання нової бази даних дозволить мати повну і достовірну інформацію про всі ресурси, що надаються Україні у вигляді міжнародної технічної допомоги й ресурсів міжнародних фінансових організацій, поліпшити обмін інформацією з донорами про стан і результати моніторингу проектів, оцінки їх результативності», - сказав Максюта.

Присутня на презентації заступник постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Ініта Паулович зазначила, що ця база даних буде одним з ефективних інструментів, який допоможе донорам і реципієнтам зробити роботу над проектами більш прозорою та ефективною.

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