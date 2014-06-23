Сьогодні Рада ЄС обговорить введення санкцій третьої фази проти Росії

23 червня Рада ЄС обговорить нові санкції проти Росії, розповіли «Відомостям» два європейських чиновника. В порядку денному можуть бути і так звані санкції третьої фази: щодо цілих секторів економіки, а не окремих фізичних осіб і їх активів. Це може бути обмеження доступу до європейської фінансової системи або скорочення європейських інвестицій в Росію. За словами джерела, якщо рада підтримає новий пакет санкцій, остаточне рішення про їх запровадження може бути прийнято на саміті ЄС, який пройде 26-27 червня.

Читайте такожСША: Росію чекають санкції та ізоляція, якщо вона не підтримає мирний план УкраїниВ п'ятницю, 20 червня, президент США Барак Обама обговорив ситуацію в Україні з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Лідери трьох країн погодилися, що якщо Росія не зробить «негайні конкретні кроки щодо вирішення ситуації в Україні, США та ЄС домовляться про заходи, які збільшать витрати Росії, йдеться в повідомленні Білого дому. Лідери ЄС вважають, що підстави для нових санкцій вже настали, розповідає європейський чиновник. Вирішальною для введення секторальних санкцій може стати реакція Росії на план врегулювання, поданий президентом України Петром Порошенком.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз ОщадбанкуВ чинному списку санкцій ЄС 61 чоловік та дві кримські компанії, діють санкції США стосовно 45 осіб і 19 пов'язаних з ними компаній. Країнам ЄС буде непросто домовитися про санкції для російського ПЕК, вважають експерти: у всіх різні зв'язки з Росією. Мішенню може виявитися не тільки ПЕК, але і фінансовий сектор, йдеться в огляді Barclays, а це може стати не менш серйозним ударом для російської економіки, для якої дуже важливим є доступ до кредитних ринків.

Читайте такожУкраїна буде суворо дотримуватися мирний план врегулювання конфлікту на сході - Порошенко Відповідь Росії на дії США і ЄС виявилася «м'якою», укладає Barclays: Росія включила декількох американських чиновників у свій санкційний список. Але в п'ятницю прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова оскаржити санкції США у СОТ.

Навіть якщо санкції ЄС і США обмежаться заходами проти окремих фізичних осіб, загрози надає істотний негативний вплив на торгівлю, інвестиції та фінансові потоки, вказує Barclays. Російська економіка сповільнюється через довгострокові структурні проблеми, ситуація в Україні лише посилює їх, вважають аналітики: доступ до зовнішнього фінансування обмежений, посилюється втеча капіталу, слабшає довіра інвесторів, ЦБ змушений проводити жорстку монетарну політику, а через це страждають і банківська система, і реальний сектор. Нарешті, в збиток давно необхідним структурним реформам уряду доведеться зосередитися на проблемах, пов'язаних із входженням Криму до складу Росії, і протидію інвестиційного спаду, укладає Barclays.