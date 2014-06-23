BNP Paribas виплатить США $8-9 млрд за порушення санкцій проти Ірану, Судану та Куби

Французький BNP Paribas виплатить Міністерству юстиції США від 8 до 9 млрд доларів в якості компенсації за угоди на суму понад 30 млрд доларів зі структурами в інших країнах, що йдуть врозріз з санкціями США проти цих держав, передає ПРАЙМ з посиланням на "Уолл-стріт джорнел".

Читайте такожСьогодні Рада ЄС обговорить введення санкцій третьої фази проти РосіїЗа відомостями джерел видання, даної позасудової угоди було досягнуто за підсумками переговорів між представниками влади і банку в останні кілька днів. Спочатку Мін'юст США вимагав від банку понад 10 млрд доларів. Домовленість, як наголошується, означає визнання банком своєї провини, а також тимчасові обмеження для нього на доларові транзакції. Очікується, що вони триватимуть кілька місяців.

Крім того, за відомостями видання, згідно з домовленістю, з банку будуть звільнені понад 30 осіб.

Читайте такожСША: Росію чекають санкції та ізоляція, якщо вона не підтримає мирний план УкраїниБільшість з них вже позбулися посад. Порушення, допущені банком, як зазначає "Уолл-стріт джорнел", що стосуються угод зі структурами в Судані, Ірані, Кубі та інших державах, стосовно яких діють американські санкції. Спочатку влада вивчала транзакції на суму 100 млрд доларів, однак згодом зосередилася на операції в обсязі 30 млрд доларів, яку співробітники банку здійснювали в останні п'ять років і намагалися приховати.

Як зазначають ЗМІ, влада США домагається компенсації також і від інших фінансових інститутів за угоди з державами, проти яких США ввели санкції.