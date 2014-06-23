Банки України за 5 місяців втратили понад 10 млрд гривень

Банківська система України за підсумками січня-травня 2014 року отримала 10,373 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 1,061 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, отримання такого результату значною мірою обумовлено збитками банків, в яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб були введені тимчасові адміністрації, і без обліку цих банків за січень-травень 2014 року банки отримали 3,7 млрд грн прибутку.

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Доходи банків за вказаний період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 34,3% - до 87,149 млрд грн, витрати - на 52,8%, до 97,522 млрд грн.

Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, у тому числі 2 великих банку «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». В даний час в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і «Даніель» проводиться процедура ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-квітня 2014 року отримала 4,452 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 4,087 млрд грн.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 рази нижче показника прибутку за підсумками 2012 року.