S&P підтвердило кредитний рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство «Standаrd&Poor’s» підтвердило кредитний рейтинг Києва на рівні «ССС» із негативним прогнозом на тлі високого ризику рефінансування й обмеженості джерел ліквідності. Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«На нашу думку, Київ як і раніше схильний до значних ризиків рефінансування, при цьому джерела ліквідності міста надзвичайно обмежені, – йдеться в повідомленні. – Підтримка уряду є ключовим чинником для реалізації планів міста з рефінансування боргу 2014 року. Ми підтверджуємо кредитний рейтинг Києва на рівні «ССС». Прогноз негативний відображає аналогічний прогноз за суверенними рейтингами країни».

Водночас, на думку агентства, позитивним є той факт, що Київ – це адміністративний і економічний центр країни з диверсифікованою економікою і рівнем добробуту, що суттєво перевищує середній рівень по Україні.

«Наш прогноз на 2014-2016 роки відображає невисокі очікування за рівнем збору податків унаслідок високої інфляції. Проте ми очікуємо, що уряд надаватиме підтримку місту у формі міжбюджетних перерахувань», - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, у лютому S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС», одночасно підтвердивши рейтинги країни за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/В», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».