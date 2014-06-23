Долар на міжбанку піднявся до 12 грн

У понеділок, 23 червня, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,8500/12,0000 грн/дол. порівняно з 11,8900/11,9800 грн/дол. на закритті торгів у п'ятницю, 20 червня, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування гривні до євро на відкритті торгів встановилися на рівні 16,1230/16,3295 грн/євро проти 16,1615/16,2875 грн/євро на закритті торгів у п'ятницю, 20 червня.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3608/1,3610 (п'ятниця - 1,3615/1,3617).

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По відношенню до російського рубля котирування гривні на час відкриття торгів встановилися на рівні 0,3456/0,3500 грн/рубль порівняно з 0,3461/0,3494 грн/рубль на закритті торгів у п'ятницю, 20 червня.

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.