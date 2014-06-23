НАБУ виступає проти ідеї Кабміну вирішувати проблеми з фінансами за рахунок банків

Спроби вирішити всі проблеми з державними фінансами за рахунок банківської системи можуть мати вкрай негативні наслідки і для банків, і для всієї економіки країни, вважають у Незалежній асоціації банків України (НАБУ).

Асоціація звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів України з проханням переглянути ініціативу про введення 18%-ного податку на витрати банків у вигляді нарахованих відсотків за вкладами фізичних осіб, оскільки такий податок суперечить сутності оподаткування, і його введення спричиняє значні ризики для банківської системи, вкладників та економіки України.

«Спроби вирішити всі проблеми з державними фінансами за рахунок банківської системи можуть мати вкрай негативні наслідки і для банків, і для всієї економіки країни. НАБУ виступає категорично проти ініціативи Кабінету міністрів», - вважають в асоціації.

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Асоціація пропонує альтернативний варіант, розроблений Національним банком України, що передбачає введення податку на доходи фізосіб від розміщених депозитів з фіксованою ставкою 5%. При цьому, з метою спрощення сплати і адміністрування цього податку, банки готові взяти на себе функцію податкового агента та утримувати податок при нарахуванні відсотків, що звільнить громадян від заповнення декларації. Для збереження банківської таємниці банки будуть відображати дохід та утриманий з нього податок у звітності загальною сумою без розподілу в розрізі кожного фізособи.

НАБУ повідомляє, що вже направила свої пропозиції щодо оподаткування процентних доходів в Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики. У свою чергу, НАБУ надала свої зауваження до законопроекту №4101 у всі парламентські фракції і групи, і звернулася до них з проханням підтримати банківське співтовариство.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 червня ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України про оподаткування доходів від капіталу (№4101а), згідно з яким вводиться щомісячний спеціальний податок на прибуток для банківських установ та кредитних спілок, який буде нараховуватися на суму процентів на користь фізичних осіб за вкладами (депозитами), поточними та іншими рахунками без зменшення такої суми відсотків на суму спеціального податку. Спеціальний податок буде включатися до складу витрат і обчислюватися за основною ставкою податку на прибуток 18%.