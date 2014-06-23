Долар на міжбанку знизився до 11,95 грн

У понеділок, 23 червня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9000/11,9500 грн/дол. проти 11,8500/12,0000 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на 12:00 встановилися на рівні 16,1595/16,2315 грн/євро проти 16,1230/16,3295 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3615/1,3617, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 встановилися на рівні 0,3464/0,3483 грн/рубль проти 0,3456/0,3500 грн/рубль на відкритті торгів. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 34,2770 (-0,0630).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,7000/11,9000 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,1615/16, 2875 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3461/0,3494 грн/рубль.